“Yo me casaría contigo”: J Balvin confiesa su cariño por Ricky Martin

Por motivo de conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+, el artista puertorriqueño Ricky Martin publicó un sentido mensaje en el que habló de lo duro que fue para él confesar su orientación sexual, la cual aún sigue siendo rechazada por algunas personas.

En el mensaje, el artista también reveló lo orgulloso que se siente de ser homosexual y lo feliz que se siente de tener el apoyo de la mayoría de sus seguidores:

“Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

A pesar de que Ricky Martin aseguró que ya no teme hablar con libertad y ser una voz de la comunidad gay alrededor del mundo, confesó que pasó malos momentos.

El emotivo mensaje del cantante fue comentado por diferentes celebridades como el colombiano J Balvin, que no dudó en confesarle su gran cariño y en resaltar sus cualidades:

“Tú eres el hombre más especial, yo me casaría contigo, te amo”.

El puertorriqueño, que se ha mostrado cercano al paisa, le contestó que también “lo ama” y que menos mal “su pareja no es celosa”.

