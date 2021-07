Después de 25 años de trabajo, el manager de Britney Spears renuncia

Por medio de una carta dirigida a Jamie Spears y Jodi Montgomery, Larry Rudolph, quien fue el manager de Britney Spears durante 25 años, renunció a su cargo.

El hombre, que conoció a la ‘princesa del Pop’ en 1995 y que actuó muchas veces como gerente y representante legal de la artista en acuerdos grandes, aseguró que hace más de dos años no habla con la intérprete de ‘...Baby One More Time’.

"Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella informó que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente”.

La noticia de la renuncia del manager del artista llega luego de que varios rumores sobre el retiro oficial y definitivo de la cantante se tomaran las redes sociales.

Finalmente, el hombre le deseó lo mejor a la cantante y se sintió orgulloso de lo que lograron juntos:

“Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”

