Demi Lovato y Noah Cyrus son captadas tomadas de la mano

En mayo de este 2021 la cantante y actriz Demi Lovato reveló en un video que se identifica como una persona no binaria, es decir que no se identifica con el género masculino o femenino:

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”.