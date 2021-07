10 estrellas pop que tuvieron trabajos comunes antes de ser famosos

El camino a la fama de decenas de celebridades estuvo marcado por una juventud común y corriente. Aunque es posible considerar la vida de estrellas como Beyoncé, Harry Styles, Taylor Swift o Madonna como "perfecta", lo cierto es que afrontaron batallas como cualquier persona.

Antes de poseer enormes fortunas o lujosas mansiones, algunos cantantes construyeron su carrera poco a poco. Incluso consiguieron trabajos comunes como un ciudadano promedio mientras llegaban la fama.

A continuación hacemos una recopilación de 10 estrellas pop que trabajaron como meseros o hasta panaderos antes de dedicarse por completo a la música.

Beyoncé

Beyoncé, cuyo nombre de pila es Beyoncé Giselle Knowles-Carter, es considerada actualmente como una de las mujeres más adineradas de Hollywood. Su éxito no solo radica en la música, sino que también baila, diseña y es empresaria.

Según el listado anual de Forbes con las celebridades que ostentan las mayores fortunas, Beyoncé está en el puesto 4 del top. Se estima que su patrimonio es de más de 400 millones de dólares.

Sorprendentemente, no siempre gozó de lujos pues mientras construía su carrera en la música desde los 15 años, trabajó con su madre en un salón de belleza. Allí hacía las labores de ayudante de esteticista.

Harry Styles

El exintegrante de la boyband "One Direction" no siempre fue un reconocido cantante. Antes de ingresar al concurso "Factor X" en Reino Unido, trabajaba en una panadería junto a su padre.

En la película "This is us", donde se retrata la vida de cada integrante del grupo, Harry Styles compartió las habilidades que heredó para la elaboración de pan. Actualmente, es uno de los íconos de la música pop gracias a su carrera como solista y hasta se ha convertido en un referente de la moda.

Madonna

La indiscutible "Reina del pop" es una de las celebridades que ostenta una asombrosa fortuna. Según el último listado divulgado por Forbes, Madonna tiene más de 715 millones de euros representados en sus ingresos, inversiones inmobiliarias y culturales.

Sin embargo, antes de ser una estrella, la estadounidense trabajó un tiempo en un Dunkin' Donuts cerca de Times Square, en Nueva York. Miles de comensales pasaban a su lado sin imaginar que Madonna se convertiría en una leyenda de la música.

Dua Lipa

A sus 25 años, Dua Lipa ha construido una importante carrera musical gracias a éxitos mundiales como "New Rules". A pesar de haber nacido en Reino Unido, a los 11 años se mudó con su familia a Kosovo, país de donde emigraron sus padres inicialmente.

En su adolescencia decidió volver a su natal Londres y mientras lograba que el mundo conociera su voz, trabajó como mesera en un restaurante. Incluso fue contratada como modelo y llegó a ser la imagen de reconocidas marcas como Tommy Hilfiger.

Gwen Stefani

La cantante estadounidense comenzó su carrera al estrellato cuando su hermano Eric le propuso ser la vocalista de su banda "No Doubt". Después cosechó un camino a la fama que la llevó a convertirse en un ícono pop.

Antes de sus pasos en la música, Gwen Stefani trabajó en su juventud limpiando pisos y atendiendo clientes en una tienda por departamentos en su natal California.

Taylor Swift

La artista de 31 años se ha convertido en una de las más exitosas del momento y la Revista Forbes la incluyó en su reciente top de las 100 mujeres más adineradas de Estados Unidos.

A pesar de su rápido ascenso en la música, se rumora que en su adolescencia se desempeñó en empleos temporales como vendedora de árboles de Navidad. Justamente en su canción "Christmas tree farm", Taylor Swift compartió íntimos videos de sus vacaciones de infancia donde mostraba su pasión por esa época del año.

Katty Perry

La compositora, empresaria y actriz estadounidense no alcanzó la fama de la noche a la mañana. Se sabe que en su juventud trabajaba como cantante en el coro de su iglesia cristiana.

Ahora en la industria de la música pop, dedica sus canciones con "picantes" frases al amor y otras experiencias de los jóvenes.

Calvin Harris

Llegó a la música tras dejar a un lado el sueño de convertirse en futbolista. Antes de consolidarse como uno de los DJ's de electropop más reconocidos del momento, trabajó en su juventud en un supermercado en su natal Dumfries, Reino Unido, en búsqueda de la fama.

Su propósito era mudarse a Londres con su propio dinero para llevar sus ritmos al éxito mundial. Incluso pasó horas en su habitación grabando demos para convertirse en uno de los artistas preferidos por estrellas como Dua Lipa y Rihanna para grabar importantes colaboraciones.

Pharrell Williams

El productor y compositor estadounidense exitoso por temas como "Happy", actualmente ostenta grandes fortunas. Representada no solo en sus ganancias por la industria musical, también es dueño de lujosas propiedades y hasta de un hotel en Miami.

Sin embargo, su camino en la música comenzó con algunos tropiezos. Antes de dedicarse por completo a su profesión, trabajó en tres McDonalds y de todos lo despidieron. Él mismo confesó en una entrevista que era "muy perezoso".

Macklemore

El rapero estadounidense de 38 años trabajó en su juventud como guardia de seguridad en una correccional para jóvenes y hasta en el zoológico de Seattle. En ese momento, no imaginaba que le aguardaba una exitosa carrera para colaborar con importantes estrellas.