¿Se aproxima una nueva reunión?: después de 17 años Friends es nominada a los Emmy

Desde que HBO Max oficializó un episodio especial que reunía al elenco de la afamada serie estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane, que fue lanzado abiertamente el pasado jueves 27 de mayo, los fieles seguidores de la comedia siguen sin reponerse del reencuentro que estuvieron esperando por años y que los dejó pidiendo mucho más, tanto así que aún persiste en ellos la ilusión de que otro igual vuelva a suceder pronto y las nominaciones a los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense les ha abierto fuertemente la posibilidad.

Mira También: PREMIOS EMMY 2021: LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Los premios edición número 73, se emitirán el próximo domingo 19 de septiem y se llevarán a cabo en el Microsoft Theatre, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

Luego de que la organización dio a conocer la lista de nominados y entre ellas se encontrara la serie de comedia más popular de los últimos tiempos, justo en la categoría de ‘Mejor especial de variedades (Pregrabado)’, su fandom ya está deseando que pase el tiempo rápido para volver a ver el gran equipo que forman Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, en los grandes escenarios de los ‘Emmy’.

En dicha categoría figuran también otras producciones como '8:46 Dave Chappelle’, ‘A West Wing Special to Benefit When We All Vote’, ‘Bo Burnham: Inside’, ‘David Byrne's America Utopia’ y ‘Hamilton’. Esta no fue la única nominación que recibió la famosa comedia la cual se encuentra en otras categorías como ‘Mejor dirección para un especial de variedades’ y ‘Mejor diseño de iluminación/dirección de iluminación para una variedad especial’.

Cabe destacar que, a lo largo de sus 10 temporadas, Friends contó con un total de 62 nominaciones, en los se llevó el premio mayor en seis de estas:

2003: Mejor actriz invitada en una serie de comedia - Christina Applegate, como Amy

2002: Mejor actriz principal en una serie de comedia - Jennifer Aniston, como Rachel Green

2002: Mejor serie de comedia

2000: Mejor actor invitado en una serie de comedia - Bruce Willis, como Paul Stevens

1998: Mejor actriz de reparto en una serie de comedia - Lisa Kudrow, como Phoebe Buffay

1996: Mejor dirección para una serie de comedia

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg