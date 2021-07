"Me fleché mucho": Andy Rivera confesó que le gustó una fanática

A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, el reconocido cantante Andy Rivera contó la vez en la que se sintió atraído por una fanática en uno de sus conciertos.

"Una vez, mi gente, me fleché mucho con una mujer que estaba en el público. Entonces yo noté que estaba sola, empecé a cantarle un poquito más, a mirarla desde el escenario y luego ella me pidió una foto y ya me mató con su energía; pero todo fue muy rápido entonces ahí quedó todo", manifestó el intérprete de 'La Oficial'.

De igual forma, el músico reveló diferentes apectos de su vida amorosa, como su entrega cuando está en una relación, ya que, según afirmó, se enamora del todo, lo cual define como su "flow".

No obstante, hizo la aclaración que cuando se enamora lo importante es no llegar hasta el punto de perderse a sí mismo.

Acá están las declaraciones de Andy Rivera: