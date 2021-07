Bruno Mars y Anderson .Paak estrenan ‘Skate’ canción de su nuevo proyecto Silk Sonic

Silk Sonic, el dúo compuesto por Bruno Mars y Anderson .Paak tienen a sus seguidores cautivados con su primer sencillo ‘Leave The Door Open’ que no ha parado de sonar desde su lanzamiento, sin embargo, muchos esperaban con ansias un segundo estreno.

Los artistas no se hicieron esperar y ‘Skate’ es su segundo estreno de cara al álbum ‘An Evening With Silk Sonic’, que aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, sus dos sencillos han cautivado a sus millones de fans.

‘Skate’, el más reciente estreno de este dúo de artistas cuenta con un videoclip codirigido por Mars, Florent Déchard y Philippe Tayag.

Silk Sonic es un proyecto que nace de la amistad de ambos artistas, cabe resaltar que .Paak fue el encargado de abrir los shows de Mars en el 2017 con su gira ‘24k Magic’, además, ambos participaron en el álbum ‘It´s About Time’ de Chic en el 2018.

