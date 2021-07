Miley Cyrus sorprende con increíble cover de ‘Where Is My Mind?’ de Pixies

El pasado 29 de julio se llevó a cabo el primer día del esperado festival Lollapalooza 2021, uno de los primeros eventos masivos que se llevan a cabo en Estados Unidos, desde que se empezaron a levantar algunas de las medidas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus.

Artistas como Playboi Carti, Black Pumas, Kim Petras y Miley Cyrus se presentaron durante el primer día de actividades del evento, y sus shows cautivaron a los miles de amantes de la música que se unieron para ver a sus artistas favoritos.

La intérprete de canciones como ‘7 Things’, ‘Wrecking Ball’, y ‘The Climb’, cantó sus más exitosas canciones y también le dio lugar a sus increíbles covers de rock con los que ya nos ha cautivado a millones.

Miley, que ha realizado su versión de clásicos de Queen, Nine Inch Nails, Metallica, The Cranberries y Mazzy Star, también sorprendió a los asistentes del festival con un cover de ‘Where Is My Mind?’ de Pixies, y canciones de Billy Idol.

