¿Rosalía y Rauw Alejandro están juntos? Nueva fotografía despierta sospechas

La supuesta vida amorosa del reconocido cantante Rauw Alejandro sigue estando en boca de todos los medios. Anteriormente, el intérprete de 'Todo de Ti' fue relacionado con la actriz Ester Expósito, y ahora con la artista Rosalía, con quien se le ha visto en diferentes ocasiones.

Sin embargo, en semanas anteriores, el puertorriqueño afirmó en una entrevista para el portal 'El Mundo' que no tenía ningún romance con las españolas: "No... Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan: 'Están juntos'. ¿Y yo no puedo tener amigas?".

No obstante, una nueva fotografía de Rosalía y Rauw Alejandro despertó las sospechas de sus fanáticos, quienes captaron el momento en el que los artistas salieron cogidos de la mano de un restaurante en Los Ángeles.

Rápidamente la instantánea se volvió viral en redes sociales, donde varios internautas han comenzado a insinuar que los rumores sobre una posible relación amorosa entre los cantantes podrían llegar a ser ciertos.

