"El amor necesita tiempo": Andy Rivera habló de su situación sentimental

El reconocido cantante Andy Rivera es muy activo en redes sociales, por lo que constantemente realiza rondas de preguntas y respuestas con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

En la más reciente, el intérprete de 'La Oficial' le respondió a un internauta que le preguntó si tenía novia, rumor que se había creado durante los últimos días en internet.

"Siento que últimamente esa pregunta me la están haciendo más de lo normal; pero para sacarlos de duda mi gente, no, realmente estoy soltero. Ustedes me han visto trabajando mucho y el amor necesita tiempo, pero ya llegará... Ya llegará", declaró el reguetonero en sus historias de Instagram.

El video fue replicado por una cuenta de contenido de farándula, donde varios internautas le recomendaron al famoso que volviera con Lina Tejeiro, con quien tuvo una de las relaciones más comentadas de Colombia.