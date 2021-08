J Balvin revela fecha de lanzamiento de ‘Jose’ y presenta ‘Perra’ junto a Tokischa

J Balvin comparte su nueva canción ‘Perra’ con Tokischa, la cual hará parte de su tan esperado quinto álbum ‘Jose’. El proyecto saldrá a la venta el 10 de septiembre y ya está disponible para reservar en todas las plataformas. El nuevo tema llega junto con la presentación del arte de la portada de ‘Jose’ por parte de J Balvin y su reencuentro con Fortnite para participar en su Serie de Íconos y lanzar el juego de artículos del paisa, que incluye un nuevo atuendo, un emoticón y mucho más, todo lo cual ya está disponible. Además, el lanzamiento llega justo antes de la presentación del artista en el TODAY Show con los sencillos ‘In Da Getto’ con Skrillex, ‘Qué Más Pues?’ con la cantante argentina María Becerra, y el recién lanzado ‘Que Locura’.

‘Jose’ sigue al último trabajo como solista de Balvin, el aclamado ‘Colores’ de 2020, que alcanzó el puesto #15 en la lista US Billboard 200 y el puesto # 2 en la lista US Top Latin Albums. Rolling Stone afirmó: “‘Colores’ es una sofisticada muestra de la paleta sónica de Balvin” y The New York Times dijo que ‘Colores’ es “una brillante reafirmación de los pasos que han hecho que el renacimiento del reggaetón forme parte de la conversación del pop global”.

