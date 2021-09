Britney Spears decide cerrar su cuenta de Instagram

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante estadunidense Britney Spears reveló por qué cerró su cuenta de Instagram, en la que más de 34 millones de personas la seguían.

De acuerdo con la artista, que últimamente se ha mantenido en constante interacción con sus fanáticos, su decisión se debe a que quiere descansar de las redes sociales y quiere ocupar su tiempo para celebrar que se casará con su pareja Sam Asghari.

“No se preocupen amigos, solamente me estoy tomando un descanso de las redes sociales. ¡Estaré de nuevo pronto”, fue el mensaje que compartió la artista, que le dio calma a sus diferentes seguidores.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement ???? !!!! I’ll be back soon ?????