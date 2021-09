Emmys 2021: dónde verlos, nominados y todo lo que debes saber de los premios

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo la 73ª edición de los Premios Emmys en el Microsoft Theatre en Los Ángeles, California, y, a diferencia del año pasado, la ceremonia contará con un aforo limitado de asistentes, quienes tendrán que respetar las normas de bioseguridad y distanciamiento derivadas de la pandemia del COVID-19.

Esta nueva edición de los premios más importantes de la televisión, será liderada por el comediante Cedric the Entertainer, y contará además con diferentes presentadores como Jennifer Coolidge, Beanie Feldstein, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Tracee Ellis Ross, Kerry Washington, entre otros.

En América Latina, la ceremonia comenzará a partir de las 7:00 p.m., y los interesados podrán presenciar la transmisión completa de los Emmys, desde la alfombra roja hasta la premiación, a través de TNT y TNT Series.

Aunque los nominados fueron anunciados en meses anteriores, nuevamente los recordamos para que todos los internautas están conectados con uno de los galardones más esperados del año. Aquí están:

Serie de comedia destacada

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Actor principal destacado en serie de comedia

Anthony Anderson(Black-ish)

Michael Douglas(El método Kominsky)

William H Macy(Shameless)

Jason Sudeikis (TedLasso)

Kenan Thompson(Kenan)

Actriz principal destacada en serie de comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney(Mom)

Tracee Ellis Ross(Black-ish)

Jean Smart(Hacks)

Actor de reparto destacado en serie de comedia

Carl Clemons-Hopkins(Hacks)

Brett Goldstein(Ted Lasso)

Brendan Hunt(Ted Lasso)

Nick Mohammed(Ted Lasso)

Paul Reiser(The Kominsky Method)

Jeremy Swift(Ted Lasso)

Kenan Thompson (Saturday NightLive)

Bowen Yang(Saturday Night Live)

Actriz de reparto destacada en serie de comedia

Aidy Bryant(Saturday Night Live)

Hannah Einbinder (Hacks)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Cecily Strong(Saturday Night Live)

Juno Temple(Ted Lasso)

Hannah Waddingham(Ted Lasso)

Serie dramática destacada

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Actor principal destacado en serie dramática

Sterling K Brown(This Is Us)

Jonathan Majors(Lovecraft Country)

Josh O'Connor(The Crown)

Regé-Jean Page(Bridgerton)

Billy Porter(Pose)

Matthew Rhys(Perry Mason)

Actriz principal destacada en serie dramática

Uzo Aduba(In Treatment)

Olivia Colman (TheCrown)

Emma Corrin(The Crown)

Elisabeth Moss(The Handmaid's Tale)

MJ Rodriguez(Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Actor de reparto destacado en serie dramática

Giancarlo Esposito(The Mandalorian)

O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale)

John Lithgow(Perry Mason)

Tobias Menzies(The Crown)

Max Minghella(The Handmaid's Tale)

Chris Sullivan(This Is Us)

Bradley Whitford(The Handmaid's Tale)

Michael K Williams(Lovecraft Country)

Actriz de reparto destacada en serie dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter(The Crown)

Madeline Brewer(The Handmaid's Tale)

Ann Dowd(The Handmaid's Tale)

Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

Emerald Fennell (The Crown)

Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale)

Samira Wiley(The Handmaid's Tale)

Serie limitada destacada

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

El ferrocarril subterráneo

WandaVision

Actor principal destacado en serie limitada o película

Paul Bettany(WandaVision)

Hugh Grant(The Undoing)

Ewan McGregor(Halston)

Lin-Manuel Miranda(Hamilton)

Leslie Odom, Jr(Hamilton)

Actriz principal destacada en serie limitada o película

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo(Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen(WandaVision)

Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)

Kate Winslet(Mare of Easttown)

Actor de reparto destacado en serie limitada o película

Thomas Brodie Sangster (TheQueen's Gambit)

Daveed Diggs(Hamilton)

Paapa Essiedu (I May Destroy You)

Jonathan Groff(Hamilton)

Evan Peters (Mareof Easttown)

Anthony Ramos(Hamilton)

Actriz de reparto destacada en serie limitada o película

Renée Elise Goldsberry(Hamilton)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Moses Ingram (The Queen's Gambit)

Julianne Nicholson (Mare ofEasttown)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Phillipa Soo(Hamilton)