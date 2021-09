Mamá de ‘La Segura’ reveló que tiene biopolímeros en sus labios y no ha podido quitárselos

Alexa Mena, mamá de la reconocida influencer ‘La Segura’ reveló a sus seguidores en las redes sociales por medio de un en vivo en su perfil de Instagram que tiene biopolímeros en sus labios y a pesar de los intentos no ha podido quitárselos.

Durante la transmisión hubo un usuario que le preguntó por sus labios, “… ¿por qué el labio se te ve así?”, y con la sinceridad que caracteriza a la influencer, ella respondió a detalle.

“Yo me coloque biopolímeros en los labios y realmente llevo tiempo tratando de que este labio mejore (…) estoy aplicándome unas cositas para que esto baje (…) de lo único que me arrepiento es de haberme hecho esto (…) es más yo me la opere, yo me hice una pequeña cirugía para que me sacaran el producto de allí, pero que igual”, expresó Alexa Mena.

Además, aseguró que sigue haciendo cosas para mejorar esa situación, entre otros comentarios que le hicieron en el en vivo los usuarios resaltaron su admiración y lo disciplinada que es la mujer.