Swedish House Mafia y The Weeknd unen su talento en ‘Moth to a Flame’

Swedish House Mafia se ha unido a la icónica superestrella The Weeknd para un nuevo single y vídeo ‘Moth to a Flame’, una poderosa colaboración disponible ya a través de Republic Records.

El nuevo tema, anunciado inicialmente durante la actuación del trío en el pre-show de los MTV VMAs, marca la primera muestra musical de la agrupación desde su regreso, con un par de nuevos singles ‘It Gets Better’ y ‘Lifetime (feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake)’, que llegaron junto con un artículo de portada para la revista Billboard y una actuación especial de ambas canciones en The Tonight Show With Jimmy Fallon.

El trío de canciones sigue aumentando la expectativa por el próximo álbum completo de la banda, ‘Paradise Again’, cuyo lanzamiento está previsto para principios del año que viene, con una edición especial del CD para la gira.

Junto con el nuevo single, Swedish House Mafia ha anunciado una gira internacional para 2022 producida por Live Nation, su primera gira desde 2012. Venerados durante mucho tiempo por los fans por sus espectaculares actuaciones en directo, la anterior gira del grupo, 'One Last Tour', vendió más de 1.000.000 de entradas. La gira de 2022 seguirá a la recién anunciada actuación del trío en Coachella 2022 e incluirá arenas en Estados Unidos y Europa.

