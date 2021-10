Adam Levine se pronunció sobre las críticas que recibió tras rechazar a una fanática

Hace unos días el vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine ha sido tema de conversación en redes sociales luego de viralizarse un polémico video de uno de sus conciertos.

Durante su presentación y mientras interpretaba ‘Sunday Morning’, una fanática se coló en el escenario e intentó abrazarlo. A pesar de que solo se acercó un poco, se vio como el artista se alejó e hizo un gesto con su rostro que muchos criticaron.

En redes sociales no perdonaron al cantante pues los usuarios aseguraron que su expresión fue de “asco” y “rechazo”.

Tras la fuerte polémica, Levine decidió pronunciarse sobre el tema y a través de sus cuentas oficiales mencionó que siempre ha apreciado a sus fanáticos.

“Hola chicos, solo quería hacer referencia al incidente que sucedió con una fan que saltó al escenario. Siempre he amado, respetado y valorado a los fans. Sin ellos no tendría trabajo, es algo que siempre les digo. El solo pensar que son inferiores a mí me revuelve el estómago, yo no soy así”, expresó Adam.

Además, aseguró que en ocasiones cuando pasan estos momentos los artistas se quedan sorprendidos y no saben cómo actuar.

“Lo que pasó es que me quedé impresionado, y a veces cuando eso ocurre te quedas petrificado y solo tienes que retirarte y continuar porque yo estaba haciendo mi trabajo. Necesito que sepan lo que siento, que es una fuerte conexión con la banda cuando actuamos delante de fans, espero que lo entiendan”, puntualizó.