Christina Aguilera, Karol G y C.Tangana se unieron para ‘Lloras por Na’, su nueva colaboración

El nuevo proyecto musical de Christina Aguilera ha emocionado a todos sus fanáticos pero sobre todo a sus seguidores de Lationamérica, pues este será un homenaje a sus raices latinas con canciones completamente en español.

Pero las noticias sobre la cantante estadounidense no paran, pues en redes sociales se filtró un tema bomba. Se trata de una nueva canción ‘Lloras por Na’ la cuál pertenece al álbum de Aguilera ‘Queen’ y la que sería una colaboración junto a Karol G y a C.Tangana.

“No te necesito para comprar, no te necesito para gozar y en mi corazón no puedes entrar”, empieza cantando Christina, posteriormente entra C. Tangana y finalmente Karol G.

“Baby, lloras por na. Baby, lloras por ná. Baby, lloras por na”, cantan los tres cantantes. Este tema musical sería una apuesta de Aguilera a los sonidos urbanos y se espera que ponga a baila y a gozar a millones de personas en todo el mundo.

La canción ha tenido buenas reacciones en redes sociales y, a pesar de que ninguno de los artistas se haya pronunciado sobre la filtración, sus fanáticos han enloquecido.