¡Ya casi! Adele revela el nombre de las canciones de su próximo disco

A través de su cuenta de sus redes sociales, la cantante británica Adele reveló los nombres de las canciones que harán parte de su próximo disco titulado ‘30’, el cual estará disponible desde el próximo 19 de noviembre.

Después de 5 años alejada de la música, la artista lanzó recientemente ‘Easy On Me’, el primer adelanto de lo que será su cuarto trabajo discográfico que sin duda nos hará llorar, cantar, sonreír, entre otras emociones.

Mira También: MARIAH CAREY DA INICIO A LA NAVIDAD CON VIDEO DE 'ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU'

De acuerdo con la cantante, el disco está inspirado en su divorcio con Simon Konecki y se lo escribió a su hijo Angelo Adkins.

La versión normal de ’30’ contará con 12 canciones y la multitienda Target ofrecerá una versión extendida con tres canciones inéditas.

?? Adele has released the tracklist for her new album, ‘30.’



Out on Friday, November 19th. pic.twitter.com/uV7sedd6ZD — Pop Crave (@PopCrave) November 1, 2021

TRACKLIST:

01 Strangers by Nature

02 Easy on Me

03 My Little Love

04 Cry Your Heart Out

05 Oh My God

06 Can I Get It

07 I Drink Wine

08 All Night Parking (Interlude) (with Erroll Garner)

09 Woman Like Me

10 Hold On

11 To Be Loved

12 Love Is a Game

13 Wild Wild West (Bonus Track)

14 Can’t Be Together (Bonus Track)

15 Easy on Me (Bonus Track) (with Chris Stapleton)

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg