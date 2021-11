Will Smith habló de los duros momentos de su vida: “Esa fue la única vez que consideré el suicidio”

Will Smith es uno de los actores más famosos y queridos de la farándula internacional, pues gracias a su carisma se ha robado el corazón de quienes hoy son sus fanáticos.

En varias ocasiones el estadounidense nos ha emocionado con sus interpretaciones en producciones como ‘En busca de la felicidad’, ‘El príncipe del rap’, ‘Soy Leyenda’, entre otras.

A pesar de que Will siempre se ha mostrado como un hombre muy alegre, lo cierto es que esto no fue así todo el tiempo. De hecho, el actor habló de algunos de los momentos más difíciles de su vida y confesó que pensó en suicidarse.

En la serie documental sobre su vida ‘Best Shape of My Life’, el actor da detalles de los trastornos mentales que sufrió, una inesperada confesión que sorprendió a todos sus seguidores.

"Cuando comencé este programa pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente, estaba en otro lugar. Acabé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí", expresó el actor en un fragmento de la serie que se estrenará el próximo 8 de noviembre.

Además, en otra parte del tráiler el actor reveló entre lágrimas: “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, mientras su familia lo escuchaba.

"Lo que has llegado a entender como Will Smith, el rapero aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción. Un personaje cuidadosamente elaborado y diseñado para protegerme, esconderme del mundo, esconder al cobarde", puntualizó Will.