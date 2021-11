Karol G habló sobre su carrera, triunfos y el empoderamiento femenino: “Esta soy yo en realidad”

Karol G se ha convertido en una inspiración para todos sus fanáticos y también ha logrado posicionarse dentro de la industria musical con éxitos musicales como ‘Bichota’, canción con la que no solo se empoderó a sí misma, sino también empoderó a cientos de personas.

Durante una entrevista con el portal Bazaar, la cantante dio detalles de su carrera, caídas y triunfos, sus sueños y también sobre sus luchas.

Para la artista ha sido importante el avance que han tenido las mujeres y todo lo que han logrado en todas las áreas.

“Yo creo que nosotras, como mujeres, vamos a lograr ser aceptadas y vistas de forma igualitaria en cuanto a cómo hablamos, cómo vestimos y cómo nos expresamos. Más que la sociedad, como algo genérico, vaya a alcanzar estos objetivos, los vamos a lograr nosotras mismas con el empoderamiento que estamos teniendo en este momento”, expresó la artista del género urbano.

Te puede interesar: "Somos personas parecidas": El día en el que Ed Sheeran conoció a J Balvin

La cantante también se ha caracterizado por ser una mujer defensora de los derechos humanos. Razón por la que aseguró que con su música busca invitar a las personas a expresarse libremente, sin tabúes, sin miedos. Además, mencionó que en algunas ocasiones ha tenido miedo de no poder encajar.

“Tenía miedo a encajar y a verme bien, por lo que cambié muchas cosas de mí misma y lo único que conseguí fue llenarme de inseguridades, verme más pequeña y sentirme infeliz. Sin embargo, cuando empecé a ser yo misma y hacer lo que me hacía sentir bien, noté que empezaba a encajar más que cuando intentaba encajar”, mencionó al medio.

Karol G, se ha mostrado muy activa en redes sociales y a través de ellas comparte momentos sobre sus conciertos, pero también se ha animado a hablar de temas más privados, por ejemplo, cuando subió de peso durante la cuarentena y sobre su ruptura con el cantante Anuel AA.

Precisamente estos temas y mostrarse tal como es la han hecho sentir más valiente y empoderada: “Cuando me acepté, me enamoré de mí misma y salí al mundo bajo la premisa de “esta soy yo en realidad, les guste o no les guste””.