Louis Tomlinson se presentará en Colombia el próximo año

El sueño se hizo realidad para los ‘directioners’ y fanáticos de Louis Tomlinson, pues el cantante anunció su gira por Latino América y se presentará el 3 de junio del 2022 en el Movistar Arena, en Bogotá.

El cantante había anunciado en mayo que se estaría de gira este 2022 por el lanzamiento de su primer álbum como solista ‘WALLS’. Louis ha tenido un gran éxito con su carrera en solo y al igual que sus otros compañeros de One Direction ha encontrado un nuevo estilo y ha mostrado su versatilidad al cantar diferentes géneros.

Louis Tomlinson sacó ‘WALLS’ en enero del 2020 y ha tenido cuatro sencillos. Uno de los más recordados es ‘Two of Us’, una canción muy emotiva que le dedica a su madre, quien falleció en el 2016 por leucemia.

Esta no será la primera vez que Louis Tomlinson pise suelo colombiano, recordemos que en el 2014, la ‘boyband’ más importante del momento, inició su gira ‘Where we are’. Como solista es el primer miembro de One Direction en venir al país, pues recordemos que Harry Styles iba a venir en el 2020, pero canceló sus conciertos por la pandemia.

El precio de la boleta, dependiendo del lugar oscilan entre los 120.000 y 600.000.