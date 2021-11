Maluma estrena ‘Mama Tetema’, una canción afro-pop junto a Rayvanny

¡Tremenda fusión de sonidos! Así es la nueva canción de Maluma junto a Rayvanny, quien nació en Tanzania, África.

Sin duda una de las sorpresas musicales más grandes, es el nuevo tema musical del cantante paisa, ‘Mama Tetema’, el cual promete poner a bailar a todo el mundo.

La canción es una mezcla de pop y música afro, sabor y mucha tradición: “Aya twende tetema (Oh, mama tetema) Que el problema me falla (Oh, mama tetema)”, dice uno de los versos del nuevo tema del artista.

‘Mama Tetema’ cuenta con más de 400 mil reproducciones en YouTube y ha tenido buena acogida por todos sus fanáticos.