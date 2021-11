Taylor Swift lanzó su nueva versión de Red y dejó a más de un fan melancólico

'Red' es uno de los álbumes más icónicos de Taylor Swift y desde que la artista anunció que iba a volver a grabar todos sus récords, para que le pertenezcan, los fanáticos esperaban con ansias su versión de 'Red'.

La misma Taylor dijo que ‘Red’ fue una de las épocas de su vida en las que más triste estuvo. Se trata de un álbum que escribió con el corazón roto, intentando sanar.

Te puede interesar: Rolling Stone clasifica las 199 canciones de Taylor Swift



Hace unos años, la cantante reveló que la quinta canción del álbum, ‘All Too Well’ en un principio tenía una duración de 10 minutos pero habían tenido que reducirla. Los fanáticos siempre le preguntaban si la iba a sacar algún día y ese día llegó.

Swift le cumplió el sueño a muchos incluyendo en Red (Taylor’s Version) All Too Well, From The Vault. Una canción en la que da más detalles de porqué terminó su relación con el actor Jake Gyllenhaal.

Con un ritmo diferente, la versión de 10 minutos de All Too Well (Taylor’s Version), cuenta cómo él no estaba comprometido con su relación y utilizó como excusa la diferencia de edad para terminar con una Taylor Swift, quien quedó destruida a sus 21 años.

Mira también: “Somos personas parecidas”: El día en el que Ed Sheeran conoció a J Balvin

En las nuevas versiones de Red, también hay unos pequeños cambios de ritmos en canciones y demuestra lo mucho que ha madurado e inclusive con mejor pronunciación de las palabras.

Taylor sorprendió de nuevo con las 30 canciones que escribió originalmente para 'Red', que no se lanzaron en el 2012. Además cuenta con colaboraciones con Ed Sheeran en Run, la primera canción que escribieron juntos, Phoebe Bridgers en Nothing New y Chris Stapleton, en Bet You Think About Me.