Taylor Swift lanzó el cortometraje de 'All Too Well' y es todo lo que nos imaginamos

Si hay alguien que sabe cómo paralizar las redes y dejar pistas en cada una de las publicaciones que hace es Taylor Swift. La cantante lanzó hoy el cortometraje de su canción ‘All Too Well’ 10 minutes versión (Taylor´s Version) From the Vault.

El cortometraje fue lanzado con una gran publicidad, la cantante lo anunció la semana pasada en sus redes sociales. Además, contó que lo iban a protagonizar Sadie Sink y Dylan O’brien y era dirigido por Taylor.

La canción ‘All Too Well’ tiene una gran historia dentro de la fanaticada de Taylor Swift y es considerada por muchos como la canción favorita no solo de ‘Red’ sino de toda la discografía de la estadounidense.

Se dice en redes sociales que está inspirada, al igual que Red, en la relación que tuvo Taylor con el actor Jake Gyllenhaal. En la nueva versión de 10 minutos, la cantante cuenta que su compañero no se había comprometido con ella por la diferencia de edad. Taylor y Jake se llevan 9 años de edad y Dylan y Sadie, los protagonistas del video, 11 años.

En el video, vemos una mujer muy enamorada pero él no parece sentir lo mismo por ella. Inclusive, aparenta que no están juntos luego de hacerle varios desplantes. Taylor dijo que la química entre los actores la asombró y por eso el producto fue tan bueno.

Al final del video, sabemos que Sadie era Taylor joven ya que se muestra cómo creció y maduró, pero él se quedó con la bufanda que le pertenecía a ella.

Además, debemos decir que las nuevas partes de ‘All Too Well’ son todo lo que necesitábamos y no sabíamos. La cantante describe perfectamente cómo él rompió su corazón y se ganó a su familia y la dejó rota.

Mira aquí el cortometraje de 'All Too Well'