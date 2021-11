Entre lágrimas, ‘La Liendra' confesó que su abuela falleció

Hace algunos días el influencer 'La Liendra' le había contado a sus seguidores que su abuelita se encontraba hospitalizada tras contagiarse de COVID-19 y, a pesar de que su salud estaba mejorando, recientemente Mauricio Gómez (su nombre real), confesó que, desafortunadamente, su abuela falleció.

El creador de contenido compartió un video en sus redes sociales para contarle a las "liendritas" lo que había pasado.

"Ay liendritas... Me acaban de decir que mi abuela falleció. Todos teníamos mucha fe, pero la voluntad de Dios era tenerla con él... Entonces ya estoy tomando un avión para donde mi familia, no sé cómo les voy a decir, no sé cómo les voy a contar. Se vienen unos días muy difíciles", expresó el joven entre lágrimas.

'La Liendra', aprovechó para enviar un mensaje a todos sus seguidores en el que habló de la importancia de valorar a los seres queridos, además, mencionó que en este momento debe ser muy fuerte.

"Cuiden mucho a sus abuelos abráncelos y nada con toda que tengo que ser el más fuerte para que todos estén calmados", puntualizó.

Sus seguidores han inundado las redes de conmovedores mensajes de apoyo para toda la familia del influencer.