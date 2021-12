‘Dynamite’ de BTS es la canción más escuchada del 2021 en Apple Music

Ariana Grande, Adele y Olivia Rodrigo son de las artistas más populares del 2021, sin embargo, el ARMY de BTS es muy poderoso e hizo que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook siguieran liderado diferentes listas musicales alrededor del mundo.

El 2021 está a punto de terminar y diferentes plataformas digitales como Apple Music y Spotify han empezado a revelar cuáles son los artistas y las canciones más escuchadas del año.

De acuerdo con el medio Variety, los surcoreanos llegaron al #1 de Apple Music con su canción ‘Dynamite’, derrotando a ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo, ‘Positions de Ariana Grande, ‘Montero (Call Me By Your Name)’ de Lil y ‘For The Night’ de Dababy.

