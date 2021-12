Shawn Mendes abre su corazón en 'It’ll be okay', su nueva canción

Este jueves 2 de diciembre, el reconocido cantante Shawn Mendes puso a vibrar los corazones de sus fanáticos con un nuevo sencillo melancólico y emotivo.

'It’ll be okay' es el nombre de esta nueva balada de casi 4 minutos, en la que el canadiense habla de una experiencia amorosa que está a punto de llegar a su fin.

Mira también: ¿Qué canciones escucha Feid? Escucha su playlist exclusiva en LOS40



"Si me dices que te vas, te lo pondré fácil... Estará bien. Y si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos; Te amaré de cualquier manera", dice el coro de la canción.