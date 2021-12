Greeicy y Cultura Profética estrenan 'Te creí', una nueva canción sobre el desamor

Los fanáticos de Greeicy y de la agrupación de Puerto Rico, Cultura Profética se llevaron una gran sorpresa, pues nunca creyeron escuchar en una misma canción a estos dos grandes artistas.

Se trata de 'Te creí', la nueva canción que habla del desamor y que mezcla lo mejor de la caleña y los sonidos únicos de la banda de reggae, la cual le dio un toque muy armónico al nuevo sencillo.

"Creí haber ganado contigo, pero ha pasado tanto tiempo y fue más lo que yo perdí", dice uno de los versos que canta Greeicy.

La cantante había adelantado un poco de lo que sería 'Te creí' a través de sus redes sociales, donde compartió algunos videos generando gran expectativa entre sus seguidores. Además, mencionó lo feliz que la hizo realizar este proyecto.

"No saben el sueño que ha sido hacer esta canción. Conocerlos, compartir y aprender de ellos ha sido de las cosas más increíbles que me ha regalado la vida. La he escuchado 100mil veces… cada vez que la escucho soy más consciente de lo que significa para mí tener esta obra con ellos… Con su magia y siento una alegría que no puedo explicarles. Esto quedará para toda la vida", escribió la intérprete de 'Los Besos'.

El videoclip de 'Te creí' se grabó desde las calles de Puerto Rico, desde donde los artistas se unieron para crear esta nueva canción.