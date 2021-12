Taylor Swift: Evermore cumple un año y lo celebramos con sus mejores canciones

Muy al estilo de Taylor Swift, hace un año todos los ‘swifties’ se despertaron con la sorpresa de que la cantante lanzaría ‘Evermore’, un nuevo álbum y la hermana de ‘Folklore’.

De no ser por la pandemia, tal vez no tendríamos ni ‘Folklore’ o ‘Evermore’ el octavo y noveno álbum estudio de Taylor Switf. La cantante sorprendió con los inesperados lanzamientos de dos álbumes en cinco meses.

Taylor aseguró que junto a Aaron Dessner y Jack Antonoff, productores y colaboradores de Taylor en estos dos álbumes, simplemente no podían dejar de escribir.

Con 15 canciones en su versión original, ‘Evermore’ es un álbum que cumple soberbiamente con todas las expectativas. El disco sigue por el estilo de ‘Folklore’, pero logra distinguirse de una gran manera con la facilidad que tiene Swift de contar historias y crear personajes en sus canciones.

Aquí te hacemos un top de las mejores canciones del álbum:

En primer lugar, sin ningún tipo de discusión, ubicamos ‘Champagne Problems’. Una canción en la que, de una manera espectacular, Taylor Swift nos transmite un sentimiento de desasosiego.

Swift cuenta la historia de una mujer a la que le propusieron matrimonio y dijo que no. Cuenta cómo el hombre estaba listo y le había contado a toda su familia y amigos. Al final ella le asegura que encontrará a la persona que no lo defraudará y él no recordará los ‘problemas de champaña’ de su anterior amor.

En una entrevista, la artista aseguró que esa es una de las canciones que se muere por tocar en vivo. La comparó con ‘All Too Well (Taylor’s Version)’, diciendo que el sentimiento que transmiten los fanáticos al cantar canciones con frases tristes es incomparable.

La segunda canción es ‘Tolerate it’, sin mencionar que es el track número cinco del álbum, que siempre se trata de una canción íntima y vulnerable. En esta, cuenta la historia de un amor tóxico, él simplemente tolera a su compañera sin ver todas las virtudes que ella tiene.

Cuenta la forma en que ella vive decepcionada porque lo entrega todo por su amor, sin embargo, él no celebra su amor, solo lo tolera.

En tercer lugar, está ‘No Body, No Crime’, una colaboración que hace con Haim, la que más recuerda a country en el álbum. En esta canción cuenta la historia de un crimen. En la letra describe que una mujer se da cuenta que su esposo le está siendo infiel.

La historia da un giro cuando nos enteramos que la mujer se desapareció y su esposo siguió normal en la vida. Al final, da a entender que el esposo infiel también murió y que fue la persona que estaba cantando quien lo mató.

Esta una de las canciones en las que se demuestra la gran calidad como escritora de Swift, pues quien escucha se puede sumergir de lleno en la historia y tiene un giro que causa aún más expectativa.

Seguimos con ‘Marjorie’, quizá la canción más personal del álbum, es una carta personal a la abuelita de Taylor Swift, quien también era cantante y murió. Este track puede mover las fibras de cualquier persona que la escuche.

Simplemente describe cómo ella debió aprovechar más el tiempo con su abuelita, cómo debió fijarse cuando ella firmara su nombre Marjorie, porque cada pedazo de ella sería arrebatado de la vida de Taylor.

Inclusive, en la producción de la canción pudieron incorporar una parte del canto de la abuelita de Swift, entonces parece que estuvieran cantando juntas.

Finalizamos con ‘Coney Island’, una colaboración con ‘The National’, en esta canción hablan sobre sobre la incertidumbre que se tiene luego de terminar una relación, sobre cómo el recuerdo de una pareja es lo único que una persona tiene.