Esto es lo que se sabe sobre los festivales de K-Pop del año: Gayo Daechukje, Daejun y Daejejeon

El momento más esperado por los fans del K-Pop se aproxima, como es tradición, las empresas de entretenimiento de Corea del Sur comenzaron sus preparativos para terminar el año, por lo que ya se anunciaron algunos detalles sobre los festivales Gayo Daechukje, Gayo Daejeon, y el Gayo Daejejeon.

Los solistas y agrupaciones de este género demostrarán por qué se destacaron durante el año y suelen sorprender con especiales colaboraciones.

Gayo Daechukje

Este será el primer evento y del que más detalles se conocen, se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre y se espera que sea presencial. Según medios locales, el festival durará 185 minutos y dará inicio a las 20:30, horario de Corea, en Colombia sería aproximadamente a las 5:30 a.m.

Los fans que se encuentran fuera del país asiático podrán verlo a través del canal de YouTube KBS WORLD TV.

Los presentadores serán Ronwoon de SF9, SeolHyun de AOA y Eunwoo de ASTRO y están confirmados: Red Velvet, Oh My Girl, Kang Daniel, The Boyz, Stray Kids, Itzy, TXT, Enhypen, Aespa, Lee Mujin, SEVENTEEN, Sunmi, NU’EST, ASTRO, Brave Girls, NCT, USF9, Kim Wooseok, STAYC y IVE.

Te puede interesar: Taylor Swift: Evermore cumple un año y lo celebramos con sus mejores canciones

Gayo Daejeon

Este festival será el próximo 18 de diciembre a las 18:00 horas en Corea, en Colombia se podría ver a las 3:00 a.m.; aunque no se conocen muchos detalles, los presentadores serán Key de SHINee, Yuna de ITZY y Boom. Los artistas aún no han sido revelados.

Gayo Daejejeon

Este será el evento que cerrará el año el 31 de diciembre, por lo que su duración es más larga, se presentan gran variedad de grupos con sus mejores éxitos y hay show especiales. En este concierto todos los artistas se reúnen para hacer el conteo de la llegada del nuevo año.

La hora no ha sido confirmada, pero se estima que comience entre las 20:30 y 21:00 p.m., lo que sería 5:30 y 6:00 a.m. en Colombia. Además, los conductores serían Jang Sungkyu, Yoona de Girls Generation y Lee Junho de 2PM.

Todavía no se conoce la line up.