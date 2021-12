Billie Eilish contrajo COVID -19 y aseguró que “habría muerto si no se hubiera vacunado”

Durante el programa radial The Howard Stern Show, la cantante de 19 años Billie Eilish reveló que se contagió de coronavirus en el mes de agosto y vivió una experiencia muy dura.

De acuerdo con la artista, si no se hubiera vacunado antes contra el virus seguramente habría muerto, pues los síntomas que experimentó fueron muy fuertes.

"Quiero que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que, si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estaba mal... Cuando digo que estuve mal, lo que quiero decir es que me sentía horrible", aseguró la artista que siempre ha hablado sobre la importancia de vacunarse.

Billie también contó que su hermano Finneas no se contagió a pesar de que estuvo cerca de ella y aseguró que él se salvó de adquirir el virus por la vacuna.

“La vacuna es increíble, también salvó a Finneas de contagiarse, salvó a mis padres, salvó a mis amigos (...) Por favor, vacúnense”, fue el mensaje que dejó la cantante a sus fanáticos.

