Sacan de una boda a invitada que se veía más linda que la novia

Se volvió viral en la red social TikTok la historia de Alena Yildiz, una joven originaria de Heidelberg, Alemania, que relató que una pareja de prometidos decidió quitarle la invitación de su boda porque se veía más hermosa que la novia.

De acuerdo con la joven, los novios fueron los que le compraron el vestido que debía usar, pero no les gustó la forma en la que se veía.

"Mi amiga no me invitó a su boda porque creía que me veía demasiado bien con el vestido que eligió para mí", fue el mensaje con el que la Alena compartió la controversial decisión de sus amigos.

A pesar de haber sido rechazada en la boda, la joven compartió una serie de fotos de cómo se veía en el vestido escotado de franjas azules y doradas, decorado con finas perlas, el cual resaltó su belleza y cuerpazo.

