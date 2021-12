Epa Colombia invita a Yina Calderón a la iglesia y asegura que ella necesita de Dios

Esta semana, Yina Calderón se volvió viral esta semana por varias de sus acciones. La dj, primero mostró que se hizo varios tatuajes en su rostro. Además, apareció en sus redes sociales llorando y diciendo que se iba de Colombia.

Varios fanáticos, e inclusive, famosos están preocupados por los últimos comportamientos de Yina Calderón y lo han manifestado en redes sociales. Pues, en el último video se veía bastante afectada por los comentarios que habían hecho de su rostro.

Además, en ese en vivo también estaba pasada de tragos y les pidió disculpas a sus seguidores.

Epa Colombia fue una de las personas que habló en redes sobre el estado de Yina Calderón y aseguró que, aunque hayan tenido diferencias, le desea el bien. Las dos empresarias tuvieron unos problemas en el pasado por la empresa de keratinas que tienen tanto la influencer, como la hermana de Yina.

Sin embargo, Epa se refirió a esos comentarios y aseguró que, solo le desea el bien y que ella debería ir a la iglesia y que es necesario ayudarla.

“Le pedí tanto a Dios por Yina Calderón, amiga, para que ella cambie. Yo sé que ella me hizo mucho daño y me hizo la maldad, pero no me importa porque yo nunca voy a pensar en pagar con la misma moneda”, dijo Epa Colombia.

Además, contó que llamó a Yina Calderón y la invitó a la iglesia.

“¿Sabes qué me dolió, ver esa vieja así, amiga? Toda embriagada y mostrando (…) yo la llamé y le dije ‘Hola, amiga, te habla tu enemiga, tú tienes que cambiar en este 2022, nos vamos para la iglesia’. Amiga, ella necesita de Dios”, aseguró Epa y luego dijo que Yina le aceptó la invitación.