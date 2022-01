¡Paramore regresa! La banda encabeza el When We Were Young Fest junto a My Chemical Romance

El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el When We Were Young Fest, evento que reunirá a las bandas rock y punk más importantes de la primera década del año 2000 como lo son My Chemical Romance y Paramore, agrupaciones que encabezan el cartel de artistas.

When We Were Young Fest regresa cargado de sorpresas y grandes artistas que de seguro pondrán a más de uno nostálgico.

Además de Paramore y My Chemical Romance, Avril Lavigne, AFI, the Used, Bring Me The Horizon, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, Alkaline Trio, Manchester Orchestra, Dance Gavin Dance, the All-American Rejects, Thursday, Anberlin, 3OH!3, Atreyu, Jimmy Eat World, La Dispute, the Wonder Years, Hawthorne Heights, Car Seat Headrest, Wolf Alice y muchos más artistas también se presentarán en el esperado festival.

