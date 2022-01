La artista emergente KRISTAL presenta su álbum debut ‘9 días’, una novena musical compuesta por 9 historias convertidas en canciones, las cuales recogen atmósferas que contrastan entre sí: amor, decepción, empoderamiento, reencuentros, melancolía, tristeza, superación, alegría y renacimiento.

‘9 días’, además de mostrar la potente voz de KRISTAL, cuenta con las colaboraciones de grandes artistas colombianos como Totoy el frío, L´Omy, JUANPORDIOS! y Gotex.

En el álbum, producido por Sunamy, The music from the Company, V3nom on the beat y 303 music, la artista sigue involucrándose en el género urbano sin dejar de lado su instrumento: el violín.

“Nueve días representa una novena de difuntos, una metáfora del duelo que se vive cuando se pierde un amor, día a día las fases del duelo, de la tusa”, reveló KRISTAL sobre su primer trabajo discográfico.

