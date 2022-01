Jennifer Lopez presenta el remix de su sencillo ‘On My Way (Marry Me)’

La superestrella global Jennifer Lopez estrena el TELYKast remix de su sencillo ‘On My Way (Marry Me)’, y de manera simultánea revela la lista de canciones de su muy esperada banda sonora Marry Me Original Motion Picture Soundtrack. El álbum estará disponible a partir del 4 de febrero, y el largometraje se estrenará este 11 de febrero en cines y a través solamente de Peacock.

El trío radicado en Los Ángeles TELYKast pone esta canción en el marco de la pista de baile con brillante producción y ritmos energéticos. Lopez canta una melodía inspiradora, deslumbrante y extraordinaria, como solo ella lo sabe hacer. El remix se estrenó a través de la emisora de satélite BPM por SiriusXM.

Mientras tanto, la versión original de ‘On My Way (Marry Me)’ ha acumulado más de 2.9 millones de streams en Spotify, y su video musical ha superado los 6.1 millones de vistas en YouTube. Esta canción es aclamada por la prensa especializada.

Esta es la lista completa de sus canciones en MARRY ME: