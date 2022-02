¿Maluma no tiene pensado casarse? El cantante dudo bastante, pero respondió

Maluma ha estado haciendo promoción a la película que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson, ‘Marry Me’. El colombiano ha visitado algunos de los programas con más audiencia de Estados Unidos como lo son The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Ellen Degeneres.

El cantante fue uno de los invitados de esta semana con Ellen Degeneres y habló un poco de la película, pero también sobre su vida personal. La presentadora mencionó su gran celebración de cumpleaños y sobre el gusto del paisa por saltar de lugares muy altos.

En el momento de hablar sobre la película ‘Marry Me’, el colombiano se refirió a una de sus escenas con Owen Wilson. También la presentadora lo cuestionó sobre el matrimonio y le dijo que si se quería casa.

“No sé si me quiero casar, siendo honesto, mi mamá claro que sí quiere que me case. Quiero tener una familia y si me caso lo quiero hacer un ritual, no quiero algo muy grande en frente de todo el mundo.”, dijo Maluma, luego de dudar un poco sobre su respuesta.

También dijo que si se casará sería con un ritual y sin hacer algo muy costoso o lujoso.

“No sé si de pronto ir a alguna isla y hacer un pequeño ritual con mi familia y amigos y gastar la plata que se iría en la boda con ellos”, aseguró.