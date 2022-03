Jessica Cediel sube le temperatura luciendo lencería de encaje negra

Jessica Cediel es una de las celebridades colombianas que más interactúa con sus seguidores por medio de las redes sociales, en las que comparte su día a día y diferentes imágenes que han puesto a suspirar a más de uno en varias ocasiones.

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 9 millones de personas, la presentadora colombiana mostró a través de un corto video por qué es una de las mujeres más hermosas, sensuales y queridas de nuestro país.

En las imágenes, la bogotana luce lencería negra de encaje mientras presume su cuerpazo y cabello, que estaba siendo arreglado por uno de sus estilistas.

“Sometimes I feel broken and can’t get fixed…(en español: a veces me siento rota y no se puede arreglar)”, fue el mensaje con el que Jessica publicó el video, que como era de esperarse, ha sido llenado de elogios para la colombiana con comentarios como "ay Dios", "deberías subir más contenido de este", "eres un ángel", entre otros.

