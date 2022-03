Rosalía reveló la letra de su próxima canción 'Hentai', leyéndola como un poema

Rosalía empezó el 2022 con toda y desde hace varias semanas ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico ‘Motomami’, el cual está a solo cinco días de su estreno mundial.

Pero para emocionar a sus seguidores, continúa calentando el ambiente con algunos adelantos de su nuevo disco.

Por ejemplo, hace dos semanas la cantante lanzó su tema ‘Chicken Teriyaki’, canción en la que sorprendió con un look muy diferente, pues para este sencillo decidió teñir su cabello de rojo, además, mostró sus más sensuales movimientos.

En esta ocasión, compartió la letra de su próxima canción ‘Hentai’, y decidió leerla como si fuera un "poema".

“Como en dos días sale la canción Hentai, me dispongo a hacer una lectura de la letra”, expresó Rosalía.

Letra de 'Hentai':

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segondo es chingarte

Lo primero es Dios

So so so so so so Good

good so so so good mmm so Good

Enamorá de tu pistola

Roja amapola

Crush esa ola

casi me controla

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro como me tiene

un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante esas putas

So so so so so so Good

So so so so good mmm so good

Bebé te quiero comer

Ya te quiero hacer Hentai

Ya te quiero hacer Hentai

Ya te quiero hacer Hentai

mmm Hentai