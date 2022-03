FEP: Two Feet y Claptone confirmados para ‘Un Mundo Distinto’

Después de 2 años sin tener eventos presenciales por la pandemia de COVID-19 y que la música fuera una de las ramas artísticas más afectadas, el Festival Estéreo Picnic promete grandes sorpresas, sin embargo, el virus no ha finalizado del todo y algunos shows se han visto afectados.

Los organizadores del festival anunciaron que debido a imprevistos con el coronavirus King Gizzard & The Lizzard Wizard ya no podrán actuar en el Festival Estéreo Picnic 2022, pero son los primeros confirmados para el FEP 2023, por lo que no hay que descartar que “su rock estrambótico cumplirá su cita con ‘Un Mundo Distinto’ el año que entrante”.

Otra de las malas noticias es que, lastimosamente, Nicki Nicole tampoco podrá ser parte de la undécima edición del evento por motivos de fuerza mayor. Pero las puertas del escenario ‘Un Mundo Distinto’ se abren para dos nuevos artistas: Two Feet y Claptone.

Two Feet nació como Zachary William Dess en 1993 en Nueva York. Su sencillo ‘Go Fuck Yourself’ fue un hit viral que lo llevó a firmar con Republic Records. Pink (2020) y Max Maco is Dead Right? (2021) son los dos discos que el artista de electrónica alternativa ha lanzado en su efervescente carrera. Su último lanzamiento fue el sencillo ‘Day by Day’ junto al dj canadiense Frank Walker.

Por su lado, Claptone vuelve a ‘Un Mundo Distinto’ con un nuevo disco para pinchar en la fiesta abrumadora del FEP y titulado Closer. El dj alemán, uno de los favoritos del público colombiano, que la rompió con ‘The Masquerade’ en 2016 traerá nuevo material house para encender la fiesta electrónica en el cierre del viernes 25 de marzo.

Próximamente, a través de las plataformas y redes sociales del FEP se anunciaran los horarios actualizados.

“Agradecemos el apoyo y acompañamiento para que el Comeback del Festival Estéreo Picnic sea la fiesta de nuestros sueños”, aseguraron los organizadores.