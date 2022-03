Machine Gun Kelly presenta el tracklist de su álbum ‘Mainstream Sellout’

El arista estadounidense Machine Gun Kelly se acerca al lanzamiento de su sexto álbum de estudio ‘mainstream sellout'. El prometido de Megan Fox reveló la lista de canciones y el arte digital oficial del trabajo discográfico.

Para el lanzamiento oficial del tracklist de su nuevo disco, el también rapero se adueñó del moderno club Delilah en West Hollywood para revelar la lista de canciones junto al mundo de la moda. El esperado trabajo discográfico, que estará disponible desde el próximo 25 de marzo, cuenta con grandes colaboraciones junto a Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear y iann dior.

El lanzamiento de ‘Mainstream Sellout’ pone fin a un mes de gran actividad para el creador de éxitos de todos los géneros. A principios de marzo, honró a sus fans con el lanzamiento de su EP Lockdown Sessions, que tomó tres canciones virales favoritas y las distribuyó oficialmente en todos los servicios de streaming por primera vez.

Además de sus nuevos éxitos musicales, MGK ha sorprendido con sus presentaciones en vivo, motivo por el cual no dudamos que nos dará una gran presentación el próximo 27 de marzo en el Festival Estéreo Picnic.

mainstream sellout Tracklist

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne

13. fake love don’t last feat. iann dior

14. die in california feat. Gunna & Young Thug

15. sid & nancy

16. twin flame

