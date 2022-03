Daniel Radcliffe descarta protagonizar “Harry Potter and the Cursed Child”

En estas semanas crecieron los rumores de que la obra de teatro ‘Harry Potter and the Cursed Child’ iba a llegar a la pantalla grande. Desde ese momento, miles de fanáticos alrededor del mundo empezaron a soñar con volver a ver juntos a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Sin embargo, las esperanzas de los fanáticos no duraron mucho, porque en una entrevista con ‘The New York Times’, Daniel Radcliffe se refirió al tema y dijo que no estaba interesado en volver a ser Harry Potter.

“No estoy interesado en este momento. Esta no es la respuesta que la gente quiere, pero creo que pude regresar y disfrutar porque ya no es parte de mi vida cotidiana”, dijo Daniel, mientras hacía referencia a ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’.

El actor dijo que se encuentra bien en estos momentos y volver a interpretar a Harry Potter traería muchos cambios en su vida.

“Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien parado de Harry Potter y estoy muy feliz donde estoy ahora. Volver sería un cambio enorme en mi vida”, aseguró.

Pero los fanáticos no deben bajarse de esa nube aún, ya que el actor no descartó en un futuro volver a hacer una película de esta saga.

“Nunca voy a decir nunca, pero los actores de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”, dijo.

Los rumores de que esta obra podría llegar a la pantalla grande iniciaron luego de que Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, dijera que se quería reunir con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, para mirar qué pasa con la historia que está adaptada 19 años después.