¿Por qué no puedes dejar de cantar la canción del frailejón?

Frailejón Ernesto Pérez se volvió tendencia en redes sociales y ayudó a generar conciencia sobre el medio ambiente. Pero qué es lo que tiene esta canción para que haya logrado quedarse en la mente de muchos.

Te vamos a contar por qué no puedes dejar de cantar “Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti si, si yo soy tu amigo”. Pero, estamos seguros de que no solo te ha pasado con esta canción.

Esto sucede por un fenómeno llamado ‘Earworm’ o en español, gusano musical. Pero de qué se trata esto y por qué te sucede con tantas canciones.

Lo que sucede con este fenómeno es que una melodía entra a nuestro cerebro y no puede salir. El gusano musical es bastante común, e inclusive varios estudios han demostrado que el 92% de las personas lo experimentan al menos una vez a la semana.

Pero, en este video te contamos con detalles, por qué sucede este fenómeno.