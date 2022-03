¿Qué día se presenta Doja Cat en el Estéreo Picnic?

Doja Cat es una de las cantantes revelación desde el 2020. Con la pandemia, sus canciones se volvieron virales y muy populares en redes sociales, sobre todo en TikTok. La cantante es una de las artistas principales del cartel de artistas del Estéreo Picnic este año y ha generado gran expectativa.

Muchas personas tienen curiosidad por la presentación de Doja Cat en el Festival Estéreo Picnic. La artista termina su gira por América Latina en nuestro país y sus conciertos en los Lollapalooza han sido un éxito.

Este domingo 27 de marzo, Doja Cat será una de las artistas que cerrará el festival. Se presentará a las 9:45 de la noche en el escenario ‘Adidas’.

En los shows que tuvo, presentó un gran espectáculo con bailarines y mucha sensualidad. La artista viene creciendo y cuenta con bastantes reproducciones en las plataformas musicales.

Las canciones que interpretó en los demás festivales de Latinoamérica, presentó 16 temas. Se espera que la lista de Colombia no tenga casi cambios.

Rules’, ‘Juicy/Like That’, ‘Get Into It (Yuh)’, ‘Talk Dirty’, ‘Addiction’, Bottom Bitch’, ‘Woman’, ‘Kiss Me More/You Right’, ‘Streets’, ‘Been Like This’, ‘Shine’, ‘Tia Tamera’, ‘Ain't Shit’, ‘Need To Know’, ‘Options’ y ‘Say So’ son las canciones que interpretó.