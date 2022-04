Harry Styles, Anuel AA, Shanw Mendes y Llane inician abril con estrenos musicales

Este mes estaremos llenos de estrenos musicales gracias a que varios artistas han decidido iniciar abril con toda la fuerza lanzando sus nuevos sencillos.

Este fin de semana vamos a estar recargados de buena música de artistas como Llane, Anuel AA, Harry Styles y Shawn Mendes.

Harry Styles: el cantante estrena 'As It Was', un avance de su nuevo álbum. Un tema que por supuesto ha sorprendido con la mezcla de sonidos y el simbólico baile de Harry. Una vez más el británico sorprende con su talento, además, su canción se encuentra en los primeros puestos de tendencias en YouTube.

Shawn Mendes: 'When You're Gone' es el tema que estrena el canadiense, el cual hará parte de su quinto trabajo discográfico. El artista quiso acompañar su canción con un videoclip grabado en Toronto y Austin, en el que combinó varias interpretaciones en vivo. En redes sociales aseguran que el nuevo sencillo de Shawn es otra dedicatoria para su expareja Camila Cabello.

Anuel AA: el puertorriqueño se une junto a su nueva pareja Yailin la Más Viral, para crear su nueva canción 'Si tu Me Busca'. Un tema que desafía a la censura, atrevida, sensual y muy explícita.

Llane y Omar Montes: Los cantantes estrenan 'Sueño', una canción que viaja por los ritmos urbanos pero con una letra muy romántica, la cual ha cautivado a todos los seguidores de los artistas.