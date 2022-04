Camila Cabello y María Becerra estrenan un nuevo hit

Camila Cabello sigue estrenando buena música y en esta ocasión se unió con María Becerra para estrenar tremenda canción.

Se trata de 'Hasta Los Dientes', tema que hace parte del nuevo trabajo discográfico de Camila llamado 'Familia', del cual ha estrenado algunas canciones.

En este nuevo sencillo las artistas fusionan varios ritmos para crear un hit que habla del deseo de tener a esa persona que nos vuelve locos.

"Niño hasta en mis sueños tú me haces sufrir, te vi con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende", dice uno de los versos canciones.

Los fanáticos de las cantantes no esperaban esta colaboración pero ahora no se imaginan esta canción sin la mezcla de sus voces.

A pocas horas de su estreno 'Hasta Los Dientes' se ha convertido en un tema para disfrutar, bailar y cantar a grito herido.