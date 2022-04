La pregunta que jamás deberías hacerle a una mujer durante el encuentro sexual

Ezequiel López, destacado sexólogo argentino, constantemente responde inquietudes de sus seguidores que son repetitivas y que identifican a más de uno. En una de sus recientes publicaciones respondió sobre una pregunta que incomoda a la gran mayoría de mujeres al tener relaciones sexuales.

Una usuaria preguntó: “¿Por qué hay hombres que tienen la mala costumbre de preguntar si terminaste o no?”, a lo que el experto aprovechó para contestar en un minuto, como parte de una dinámica que realiza en Instagram.

López inició su intervención explicándole a los hombres que estas palabras son incomodas como cuando a ellos le preguntan si ya penetraron o si aún están jugando con las manos, un comparativo que, sin tanta explicación, ya deja claro que no está bien preguntar si la mujer llegó o no al orgasmo, o si eyaculó.

El sexólogo aseguró que cuando un hombre hace esa pregunta no pasa nada bueno en la mujer, ya que, si llegó al orgasmo se podrá preguntar por qué el hombre con el que está no se dio cuenta, si su placer es débil o si es malo ser poco expresiva.

Así mismo, en caso de que la mujer no haya llegado al máximo nivel de placer, ante la pregunta de él, va sentir presión y eso hará que esté pendiente de su respuesta, no va a estar relajada, no va a disfrutar y difícilmente tendrá el orgasmo.

Para concluir, Ezequiel López afirmó: “la pregunta se puede hacer, pero en un contexto no sexual para saber en qué mejorar y que ella llegue al orgasmo”.

PERO ¿SI ME GUSTA PREGUNTAR Y A MI PAREJA IGUAL?

En este caso, el especialista aclara que es diferente ya que hay una confianza y un acuerdo de que a ambos les gusta y esto no está mal, sin embargo, para lo primeros encuentros o los encuentros casuales es una mala pregunta si se hace mientras se tiene relaciones.