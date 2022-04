Día Internacional del Beso: los 10 besos más impactantes del cine

Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, ¿la razón? Fue la fecha en la que se documentó el beso más largo de la historia, el cual duró nada más y nada menos de 58 horas, y fue protagonizado por una pareja tailandesa que se presentó en un certamen.

¿Qué es un beso?

Según la Real Academia Española, un beso es hacer "contacto o presión con los labios sobre otra persona, contrayéndolos y separándolos en señal de amor, afecto, saludo o deseo".

Pero sabemos que los besos apasionados son adictivos y generan una experiencia en todo nuestro cuerpo asociada a las hormonas, pues el cerebro es "adicto" a la oxitocina, hormona que se produce cada vez que besamos. Esta influye en las funciones básicas como el enamoramiento, el orgasmo y está asociada a la afectividad.

Por eso, para homenajear esta especial fecha, quisimos recordar algunos inolvidables, memorables, apasionados, emocionantes y conmovedores besos que nos ha dejado el cine. ¿Cuál es tu favorito?

1. Ron y Hermione en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2'

2. Jack y Rose en 'Titanic'

3. Vada y Thomas en 'Mi Primer Beso'

4. Peter Parker y Mary Jane en 'Spider-Man'

5. Jack y Ennis en 'Secreto en la Montaña'

6. Allie y Noah en 'Diario de una Pasión'

7. Vivian y Edward en 'Pretty Woman'

8. Elio y Oliven en 'Call Me by Your Name'

9. Elizabeth y William en Piratas del Caribe: En el fin del Mundo

10. Sebastian y Mia en 'La La Land'