Dani Duke aclara que nunca ha sido amiga de Luisa Castro

La relación entre Dani Duke y La Liendra ha sido una de las más polémicas de los creadores de contenido de los últimos años. En cuanto anunciaron que estaban juntos hubo mucha crítica por parte de sus seguidores.

Todo esto, ya que la anterior relación de La Liendra, con Luisa Castro, se había vuelto bastante viral. Desde ese momento, en redes hay todo tipo de acusaciones y comparaciones tanto para el influencer como para Dani Duke.

Por eso, durante un live con ‘La Segura’, Dani Duke aclaró,una vez más, cómo es su relación con Luisa Castro y si alguna vez fueron cercanas.

Dani Duke dijo que nunca fue amiga de Luisa Castro y si en alguna ocasión se encontraron la saludó por cortesía.

“Mauricio (La Liendra) se vino a vivir a Medellín y yo no hablaba con Luisa. Yo nunca he hablado con ella, nunca fui su amiga. La saludé en las situaciones que la conocí porque, aunque ustedes me vean acá yo no soy tan mala gente, yo soy buena gente”, inició diciendo Dani Duke.

Luego de eso aclaró que nunca le ha quitado el novio a ninguna amiga ya que ella no ha tenido una relación de amistad con Luisa Castro.

En ese momento, La Segura la apoyó y dijo que ellos habían empezado su relación cuando los dos estaban solteros, por lo que no estaban haciendo nada malo.

Además, Dani Duke les dijo a sus seguidores que deben entender que la vida sigue luego de terminar una relación.

“La gente tiene que entender que nadie le pertenece a nadie y cuando las cosas se acaban todas las partes involucradas tienen derecho a encontrar otra persona”, dijo.