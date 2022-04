Johnny Depp: así reaccionó cuando Disney retiró su personaje de 'Piratas del Caribe'

Las acusaciones sobre abuso doméstico que Amber Heard presentó en contra de Johnny Depp le generaron enormes pérdidas millonarias, sin contar la retiro de uno de los personas más emblemáticos de Disney: Jack Sparrow.

Actualmente Depp y Heard se enfrentan a una batalla legal, luego de que el actor demandara a su exesposa por difamación.

Te puede interesar: Johnny Depp: famosos que lo defienden en su batalla legal contra Amber Heard

Durante su testimonio en el estrado, al famoso actor se le preguntó cómo se enteró de que no iba a ser parte de la sexta película de 'Piratas del Caribe'. Depp reveló que la información le llegó tres días antes de que Amber publicara su artículo en el Washington Post.

"Fue probablemente 2 o 3 días antes de la publicación. Uno de los miembros de mi equipo, no recuerdo quién, me envió una noticia donde se veía un comentario de Sean Baily (jefe de producción de Disney), tercero en la línea en las operaciones de la empresa, diciendo que yo no iba a continuar", expresó el actor.

Lee también: ¿Elon Musk es el papá de la hija de Amber Heard? Johnny Depp genera dudas en juicio

Por su parte, el 20 de diciembre de 2018 Disney anunció oficialmente la salida de Johnny de la franquicia, asegurando que querían darle un nuevo aire a las cintas y mostrar nuevos rostros.

Reacción de Johnny Depp

Durante el juicio el actor se vio afectado por la decisión de Disney y aseguró:

"El capitán Jack Sparrow, era un personaje que había construido desde cero, y era algo en que puse mucho de mí, como lo he hecho con todos los personajes", mencionó Depp



Por último, añadió: "No entendía muy bien cómo después de esa larga relación bastante exitosa, ciertamente para Disney, para ellos de repente yo era el culpable sin haber demostrado mi inocencia".